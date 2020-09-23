В Беларуси начались протесты против тайной инаугурации Лукашенко. ОМОН снова избивает людей

Жители Беларуси после тайной инаугурации президента страны Александра Лукашенко вышли на мирные протестные акции. ОМОН снова разгонял их водометами и дубинками, на этот раз в воду водометов также подмешали краску.

Протестующие начали собираться в белорусских городах ближе к вечеру, на улицы Минска в настоящий момент вышли тысячи людей в разных районах. Силовики оцепили некоторые ключевые места в центре города (например, Стелу независимости), но вскоре сняли оцепление.

Протестующих снова жестко разгоняли и задерживали, несмотря на мирный характер протеста (марши, прогулки, скандирование лозунгов). Кроме противников нового президентского срока Лукашенко, почти 30 лет управляющего страной, на улицы вышли и его сторонники — они зачем‑то носят иконы и по неизвестной причине называют оппонентов, требующих сменяемости власти, фашистами. В провластных колоннах были замечены пьяные агрессивно настроенные люди.