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В Беларуси начались протесты против тайной инаугурации Лукашенко. ОМОН снова избивает людей

Илья Голубев
Сегодня в 20:29

Жители Беларуси после тайной инаугурации президента страны Александра Лукашенко вышли на мирные протестные акции. ОМОН снова разгонял их водометами и дубинками, на этот раз в воду водометов также подмешали краску.

Протестующие начали собираться в белорусских городах ближе к вечеру, на улицы Минска в настоящий момент вышли тысячи людей в разных районах. Силовики оцепили некоторые ключевые места в центре города (например, Стелу независимости), но вскоре сняли оцепление.

Протестующих снова жестко разгоняли и задерживали, несмотря на мирный характер протеста (марши, прогулки, скандирование лозунгов). Кроме противников нового президентского срока Лукашенко, почти 30 лет управляющего страной, на улицы вышли и его сторонники — они зачем‑то носят иконы и по неизвестной причине называют оппонентов, требующих сменяемости власти, фашистами. В провластных колоннах были замечены пьяные агрессивно настроенные люди.

Сегодня, 23 сентября, в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко — событие не было анонсировано в СМИ, а проезд к президентской резиденции перекрыли военной техникой (вероятно, чтобы Лукашенко не был ненароком задушен народной любовью). О том, что новый старый президент Беларуси сказал во время тайной церемонии, мы писали подробнее здесь.

В Беларуси c 9 августа продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих белорусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.

Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное. При этом наказывать власти будут демонстрантов — за насилие против милиционеров.

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