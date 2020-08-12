В Минске напали на съемочную группу Би-би-си

В Минске во время протестов напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщает Русская служба этого СМИ.

По сообщению издания, у всех троих журналистов компании были аккредитации, выданные министерством иностранных дел Беларуси. Кроме того, журналисты были в опознавательных жилетках и с удостоверениями.

К журналистам подошла группа мужчин в черной униформе без опознавательных знаков, сообщает Би-би-си. Один из неизвестных потребовал предъявить аккредитацию, после чего сорвал карточку с шеи корреспондента, выхватил камеру и попытался сломать ее.

Сотрудники Би-би-си попытались убедить вернуть аккредитацию. В ответ двое мужчин начали бить оператора. Журналистов не задержали.

Ранее в Минске задержали, а потом отпустили журналистов сразу нескольких изданий — c некоторыми из них не было связи в течение почти двух суток.

Утром 10 августа ЦИК Беларуси опубликовал предварительные данные выборов: по ним, с большим отрывом победил Александр Лукашенко. Вечером 9 августа были обнародованы данные экзитполов, согласно которым действующий президент набрал около 79% голосов. Тихановская отказалась признать результаты выборов.

После этого на улицы белорусских городов вышли тысячи демонстрантов, протесты быстро переросли в жесткие столкновения с полицией. Во время протестов силовики избивали протестующих, а также применяли светошумовые гранаты и резиновые пули. Подробнее о том, как проходили протесты, вы можете прочитать здесь.