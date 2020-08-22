В Беларуси на 46 человек завели дела о насилии против милиционеров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как утверждает пресс-служба МВД, большая часть обвиненных отпущена под подписку о невыезде. Глава ведомства Юрий Караев также заявил, что сейчас «заголовки, скандальные статьи и видео» в СМИ «направлены на дискредитацию правоохранительных органов».

«Не написано о пострадавших милиционерах. А ведь только за последние дни на нескольких сотрудников милиции намеренно совершены наезды. С тяжелыми травмами они сейчас находятся в госпитале», — сказал министр.

С 9 августа в Беларуси проходят акции против результатов выборов. В ходе протестов были задержаны более 7000 человек, многие из них заявляли о насилии и жестоком обращении со стороны милиции и сотрудников ОМОНа.

Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.