«Не имею права бросить белорусов»: что сказал Александр Лукашенко на своей тайной инаугурации

Сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, он вступил в должность президента. Мы собрали цитаты из его речи.

«Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу».

«Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов — вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих — даже, может быть, единственные, — где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну. <…> Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, [белорусы] сохранили уважение друг к другу».

«Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность».

«Когда‑то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания».

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне непрекращающихся протестов в стране, которые начались после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, Лукашенко набрал более 80% голосов. Эксперты говорят о массовых фальсификациях на выборах. Лукашенко не признали президентом не только многие белорусы, но и страны Евросоюза и Европарламент.

Демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в СИЗО задержанных избивали и насиловали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить мирную передачу власти в стране. Из семи членов его президиума шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе в Беларуси остается только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.