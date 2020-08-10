Протесты после выборов в Беларуси. Главное

9 августа в Беларуси прошли выборы президента Беларуси. Если верить экзитполам, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов (а его главная соперница Светлана Тихановская, по тем же данным, менее 7%). Однако экзитполы с избирательного участка в Москве кардинально отличаются — у Тихановской 78,5%, у Лукашенко — 6%.
10 августа, 9.17: ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов, согласно которым, за Лукашенко проголосовали 80,23%, за Тихановскую — 9,9%. Явка, по этим данным составила около 84%, а отличаться результаты выборов от предварительных данных будут не сильно, уверенны в Центризбиркоме.
В ночь с 9 на 10 августа в стране начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией. Сообщается о пострадавших и одном погибшем.
Первые сообщения о задержаниях поступили приблизительно через час после окончания выборов — около 9 вечера по Москве. В Могилеве ОМОН разгонял протестующих около 9.30 вечера — по утверждению очевидцев, «за то, что просто стояли».
При этом сообщалось, что на некоторых участках Тихановская победила Лукашенко: например, на участке в лидской школе № 17 (1211 голосов у Тихановской против 543 у Лукашенко), в деревне Теплень Узденского района (128 против 124), в Белостоке (541 против 3), на 14-м участке в центральном районе (707 против 428) и на 51-м участке в Октябрьском районе Минска.
Около 10 вечера в Минске начались столкновения между ОМОНом и протестующими, писала Nexta, одному из демонстрантов разбили голову. По данным Белсата, стычки между людьми и минскими силовиками начались около 21.25 на проспекте Победителей.
На проспекте Машерова столкновения между демонстрантами и силовиками разгорелись около 21.30, писал ТАСС. В этом районе собрались «более 300 молодых людей», многие из которых были задержаны полицией. Протестующие пытались отбить их обратно. Участники протестов хлопали в ладоши и кричали «Позор!»
Минские силовики, штурмуя баррикады, которые построили митингующие на пересечении проспектов Машерова и Победителей, использовали водометы и светошумовые гранаты. Впрочем, в ГУВД горисполкома Минска заявляют, что у них «нет информации» о применении подобных средств.
Как сообщает Nexta, на улицах белорусских городов начали появляться «карательные отряды» — длинные колонны из организованно двигающихся силовиков.
К 11 вечера сообщалось, что на многих участках побеждает Светлана Тихановская, а результаты экзитполов, о которых сообщалось ранее, не имеет ничего общего с реальностью. Примерно в это же время в Бресте улицы заблокировали военные.
В Минске к этому времени шли жесткие стычки между сотрудниками милиции и протестующими. На видео, опубликованном Tut.by, видно, как толпа скандирует «Уходи!», после чего несколько мужчин спрыгивают с тротуара по направлению к полицейским, а те мгновенно начинают избивать их; после этого в драку с милицией ввязывается вся огромная толпа митингующих.
Одним из самых шокирующих моментов протестов стала ситуация в Минске, когда автозак на полной скорости сбил митингующего мужчину. Людей подбежавших, чтобы оттащить его, забросали светошумовыми гранатами. Сообщается, что у пострадавшего серьезные травмы. На видео (осторожно, оно содержит контент, который может шокировать — Прим. ред.) видно, как автомобиль на полной скорости проезжает по упавшему мужчине.
Другое видео, опубликованное Nexta в 2.33 по Москве, показывает, как толпа силовиков избивает парню и девушку, «просто сидящих на скамейке» с криками: «Вот вам и перемены» и «Дома сидеть надо».
Ночью издание Tut.by опубликовало видео с мужчиной в тяжелом состоянии, пострадавшем во время протестов. Белорусские СМИ писали об одном погибшем, сообщалось, что его зовут Евгений Заичкин. ТАСС также рассказал об одном погибшем в результате наезда автозака на протестующих. «Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сказал активист правозащитного движения «Весна» Валентин Стефанович.
К 2.30 часам ночи по московскому времени МВД отчиталось о том, что ситуация в Минске взята под контроль. Nexta написала, что к 7 утра по московскому времени в Минске «наступило затишье», а большинство митингующих разошлись, скандируя «Завтра!»
В протестах участвовало несколько тысяч человек, передает ТАСС. В день выборов в Беларуси задержали не менее 120 человек, пишет Tut.by со ссылкой на правозащитный центр «Вясна». В Минске к полуночи задержали 61 человек, в регионах — 79 человек. Точных данных о пострадавших пока нет.