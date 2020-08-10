Протесты после выборов в Беларуси. Главное

9 августа в Беларуси прошли выборы президента Беларуси. Если верить экзитполам, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов (а его главная соперница Светлана Тихановская, по тем же данным, менее 7%). Однако экзитполы с избирательного участка в Москве кардинально отличаются — у Тихановской 78,5%, у Лукашенко — 6%.

10 августа, 9.17: ЦИК Беларуси обнародовал предварительные итоги выборов, согласно которым, за Лукашенко проголосовали 80,23%, за Тихановскую — 9,9%. Явка, по этим данным составила около 84%, а отличаться результаты выборов от предварительных данных будут не сильно, уверенны в Центризбиркоме.

В ночь с 9 на 10 августа в стране начались протесты, которые быстро переросли в столкновения с полицией. Сообщается о пострадавших и одном погибшем.

Первые сообщения о задержаниях поступили приблизительно через час после окончания выборов — около 9 вечера по Москве. В Могилеве ОМОН разгонял протестующих около 9.30 вечера — по утверждению очевидцев, «за то, что просто стояли».

При этом сообщалось, что на некоторых участках Тихановская победила Лукашенко: например, на участке в лидской школе № 17 (1211 голосов у Тихановской против 543 у Лукашенко), в деревне Теплень Узденского района (128 против 124), в Белостоке (541 против 3), на 14-м участке в центральном районе (707 против 428) и на 51-м участке в Октябрьском районе Минска.

Около 10 вечера в Минске начались столкновения между ОМОНом и протестующими, писала Nexta, одному из демонстрантов разбили голову. По данным Белсата, стычки между людьми и минскими силовиками начались около 21.25 на проспекте Победителей.

На проспекте Машерова столкновения между демонстрантами и силовиками разгорелись около 21.30, писал ТАСС. В этом районе собрались «более 300 молодых людей», многие из которых были задержаны полицией. Протестующие пытались отбить их обратно. Участники протестов хлопали в ладоши и кричали «Позор!»

Минские силовики, штурмуя баррикады, которые построили митингующие на пересечении проспектов Машерова и Победителей, использовали водометы и светошумовые гранаты. Впрочем, в ГУВД горисполкома Минска заявляют, что у них «нет информации» о применении подобных средств.