Правозащитники: на вчерашних протестах в Беларуси было задержано более 250 человек

В Беларуси на вчерашних протестах было задержано более 250 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

На сайте центра опубликованы списки задержанных. Из него следует, что большинство задержаний было в Минске. В то же время в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома заявили РИА «Новости», что в столице республики задержаны только несколько десятков человек.

Вчера, 23 сентября, в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, ее никак не анонсировали в СМИ. На церемонии Лукашенко, вступивший в должность президента, сказал, что цветная революция в стране не состоялась, а «люди в погонах проявили стойкость и мужество».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение. В нем она назвала инаугурацию фарсом и заявила, что является единственным лидером, избранным белорусским народом.

Вечером в стране начались массовые протесты, ОМОН снова применил силу против мирных демонстрантов: силовики использовали дубинки, водометы и даже огнестрельное оружие. Протестующие перекрывали дороги и возводили баррикады.

Власти отрицают, что использовали для разгона протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и огнестрельное оружие.

Недавно правозащитный центр «Весна» сообщал, что с начала избирательной кампании по выборам президента Беларуси, то есть за четыре с половиной месяца, было возбуждено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов и протестующих.