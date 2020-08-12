МВД Беларуси сообщило, что к протестующим применили огнестрельное оружие. Затем пост отредактировали

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила, что к протестующим в Бресте милиционеры применили огнестрельное оружие, стреляя на поражение. Затем пост в телеграме обновили, убрав слово «огнестрельное».

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в отредактированном посте.

Еврорадио узнало диагноз раненного: «Открытое проникающее огнестрельное ранение черепа. Ушиб — разложение головного мозга. Многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание». По информации журналистов, на 6.30 утра пострадавший был жив.

Всего после акций протеста в Беларуси в ночь на 12 августа были госпитализированы 51 человек, сообщил местный Минздрав. Чаще всего пострадавшие получали ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота.

Протесты после президентских выборов в Беларуси продолжаются уже четвертый день. По официальным данным ЦИК, на выборах одержал победу Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,9%. В штабе Тихановской заявили, что оппозиционная кандидатка получила в разных регионах страны от 70 до 80% голосов.

В штабе официальные результаты выборов не признали. Все кандидаты, кроме Лукашенко, оспорили итоги голосования. Тихановская уехала из Беларуси в Литву. Как утверждают ее сторонники, она сделала это под давлением.