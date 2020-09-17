Европарламент не признал Лукашенко президентом и осудил вмешательство России в дела Беларуси

Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Документ опубликован на его сайте.

В резолюции говорится, что Европарламент не признает результаты выборов, прошедших в Беларуси 9 августа, — победителем на них был объявлен Александр Лукашенко. Кроме того, парламентарии поддержали Координационный совет белорусской оппозиции и объявили его «временным представительством людей, требующих демократических изменений».

Европарламент осудил насильственный разгон мирных протестов в стране и преследование оппозиционеров, а также поддержал персональные санкции Европейского союза в отношении тех, кто участвовал в фальсификациях на выборах, в том числе в отношении Александра Лукашенко.

На заседании осудили и гибридное вмешательство России во внутренние дела Беларуси. Парламентарии призывает изучить возможность включения в санкционные списки российских граждан, непосредственно участвующих в поддержке режима Александра Лукашенко.

В августе выборы в Беларуси отказались признать главы государств Европейского союза. Эстония, Литва и Латвия запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам.