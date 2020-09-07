Навальный вышел из комы, «Довод» бьет рекорды проката и другие новости дня

Врачи немецкой клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Состояние политика улучшилось, он начал реагировать на обращения окружающих.

В Минске неизвестные похитили члена Координационного совета оппозиции и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. Одновременно с ней пропали пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Около сотни минчан выстроились в очередь к кафе O’Petit, чтобы поддержать заведение. Накануне милиционеры в штатском разбили стеклянную дверь кофейни и избили протестующих, укрывшихся в ней.

В России за сутки выявили 5185 случаев коронавируса. За все время в стране зафиксировали 1 030 690 пациентов с COVID-19, из них более 843 тыс. выздоровели, 17 871 человек умер.

Unilever (бренды Lipton, Calvé, Rexona, «Балтимор») и «Яндекс.Лавка» перестали работать с шоу «Comment Out». Причиной послужили шутки про Беларусь и хабаровские протесты, которые появились в выпуске с Юрием Музыченко и Лолитой Милявской.

Курс евро на Московской бирже впервые за четыре года превысил 90 рублей. На это повлияли падение нефтяных котировок и сложная геополитическая обстановка.

Три четверти россиян поддерживают введение в школах уроков сексуального просвещения, показал опрос центра «Доктор рядом». Половина респондентов считают, что такие занятия следует проводить в 5–9-х классах.

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Антону Бережному, которого обвиняют в убийстве гомосексуала Романа Едалова. Дело передали на новое рассмотрение в Басманный суд.

Московскую «Яму» на Хохловской площади решили обнести стеклянным ограждением. Зачем это понадобилось, пока неизвестно.

В возрасте 82 лет умер чешский кинорежиссер и актер Иржи Менцель. Он снял более 20 картин, за одну из них — «Поезда под пристальным наблюдением» — режиссер получил в 1968 году «Оскар».

«Довод» Кристофера Нолана собрал за первый уик-энд в России более 186 млн рублей и стал лидером проката. Его ближайшего конкурента — «Новых мутантов» — посмотрели в пять раз меньше зрителей.

Доминиканские полицейские приняли автомобили съемочной группы фильма «Гичи» за машины наркоторговцев. Они открыли огонь и ранили одного из членов команды. К счастью, никто не умер.

Оззи Осборн заявил, что больше не собирается выступать с Black Sabbath. «Все кончено. Единственное, о чем я жалею, — несыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом», — сказал музыкант.

Француз пытался убить муху и случайно взорвал свой дом. Мужчина решил воспользоваться электрической мухобойкой, но не знал, что у него в доме неисправен газовый баллон.