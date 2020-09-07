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Алексей Навальный вышел из комы, его отключили от ИВЛ

Семён Гудошников
Сегодня в 16:36

Врачи немецкой клиники Шарите вывели оппозиционера Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Об этом говорится в сообщении медучреждения.

Отмечается, что состояние политика улучшилось, он начал реагировать на обращения окружающих.

«Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — заявили в клинике. Там отметили, что подробности состояния пациента будут публиковаться в соответствии с его желанием.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления оппозиционера. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что нет никакого повода для обвинений в адрес российского государства.

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