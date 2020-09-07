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Московскую «Яму» решили обнести стеклом

Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Московское общественное пространство «Яма» начали обносить стеклянным ограждением. Фотографию работ опубликовал у себя в твиттере москвовед и основатель проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев.

Он предположил, что нововведение решили установить, чтобы люди «не ходили бесконтрольно со всех сторон».

«Яму» на Хохловской площади открыли в 2017 году в рамках кураторской программы «Моя улица» от КБ «Стрелка». Общественное пространство сразу же обрело популярность у подростков, а Китай-город превратился в эпицентр громких ночных посиделок.

Летом 2019 года в «Яму» начали наведываться активисты движения «Лев против», зачастую в компании с полицейскими. Последние задерживали людей с алкогольными напитками и доставляли в участок. Общественное пространство на несколько дней закрывали на ремонт, но после открытия рейды на некоторое время возобновились.

Подробнее о причинах популярности амфитеатра на Хохловской площади, рейдах и возможном будущем «Ямы» «Афиша Daily» писала здесь и здесь.

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