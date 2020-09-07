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Доминиканские полицейские обстреляли машины «наркокартеля». Это была съемочная группа фильма «Гичи»

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:20

Агенты управления по борьбе с наркотиками в Доминикане приняли автомобили съемочной группы фильма «Гичи» за машины наркоторговцев. Они открыли огонь и ранили одного из членов команды — его имя не называется. Об этом пишут издания Variety и Deadline.

Сообщается, что пострадавший член съемочной группы занимался поиском локаций для съемок картины. Инцидент с обстрелом его машины произошел в результате операции под прикрытием, которые осуществляли доминиканские агенты УБН. Причиной произошедшего стала «ошибочная идентификация».

Съемочная команда искала места для съемок во время комендантского часа, введенного во время пандемии коронавируса правительством Доминиканы. Отмечается, что у нее были все необходимые документы и разрешения от властей.

Пострадавший член съемочной группы был немедленно доставлен в больницу и выпущен несколькими часами позднее. Его здоровью ничего не угрожает.

Кинокомпания AGC Studios, занимавшаяся съемками фильма, приостановила производство «Гичи», а доминиканская продакшн-компания Lantica Media потребовала от властей республики провести тщательное расследование. В компании заявили, что это первый случай когда подобное событие произошло во время съемок фильма, которым занимается Lantica Media. Большинство членов съемочной группы уехали из страны.

Фильм, который финансирует и продюсирует AGC Studios, расскажет о нью-йоркской ученой, покидающей город вместе со своим сыном и решившей начать жизнь на отдаленных островах у побережья Атлантического океана. Она быстро влюбляется в острова и местных жителей, которые оказываются потомками африканских рабов. Однако все меняется, когда души угнетенных начинают преследовать ее во снах. В главной роли — Андреа Райзборо.

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