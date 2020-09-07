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«Довод» за первый уикенд собрал в 6 раз больше соперников. Это рекорд посткоронавирусного проката

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:29

Новый фильм Кристофера Нолана «Довод» за первый уикенд собрал в России более 186 млн рублей и стал лидером российского проката. Такие данные приводит «Единая информационная система сведений о показах фильмов» (ЕАИС).

Согласно инфоромации, опубликованной на портале, сборы «Довода» в России за первые выходные составили 186 124 599 рублей. Картину посмотрели 549 тыс. зрителей, в то время как его ближайшего конкурента — «Новых мутантов» — всего 110 тыс. (фильм собрал около 30 млн рублей). На третьем месте по сборам и зрителям — российская фантастика Джаника Файзиева «Вратарь галактики» (более 20 млн рублей в прокате и 85 тыс. зрителей).

Как отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика», первый уикенд принес «Доводу» больше зрителей и денег, чем в свое время Дюнкерку, который шел в кинотеатрах в 2017 году, когда карантина и коронавирусных ограничений не было. «Дюнкерк» тогда собрал 141 млн рублей. Нынешняя картина Нолана «побила абсолютный рекорд посткарантинного проката страны», пишет «Бюллетень».

«Довод» рассказывает об агенте ЦРУ по имени Протагонист (Джон Дэвид Вашингтон) и агенте британской разведке Ниле (Роберт Паттинсон), которые пытаются остановить русского олигарха по имени Андрей Сатор (Кеннет Брана). И агенты и олигарх используют технологии инверсии времени, которая заставляет события развиваться вспять, но так же может привести к мировому коллапсу.

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