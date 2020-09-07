Мужчине, убившего гея на Курском вокзале, отменили оправдательный приговор

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Антону Бережному, которого обвиняют в убийстве гомосексуала Романа Едалова. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в июне 2019 года Бережной напал с ножом на Едалова и его спутника Евгения Ефимова на Курском вокзале. Ефимову удалось выжить, Едалов скончался на месте. По словам выжившего, Бережной во время нападения выкрикивал: «Пидорасы (оскорбление, указывающее на гомосексуальную ориентацию), сволочи».

Бережной частично признал вину: он заявил, что Едалов якобы сам «упал на нож». Присяжные оправдали мужчину по статье 105 УК РФ («Убийство»), но признали, что он действительно нанес жертвам телесные повреждения и избил Ефимова. 7 февраля Басманный суд приговорил Бережного к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы. Его освободили в зале суда.

Подробнее о деле Бережного и принципах работы суда присяжных в России «Афиша Daily» писала здесь.