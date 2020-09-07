Француз пытался убить муху и случайно взорвал свой дом

Пожилой француз из города Паркуль-Шено в Дордони случайно устроил взрыв в доме, где жил, когда пытался поймать муху электрической мухобойкой, пишет Би-би-си со ссылкой на издание Sud-Ouest.

Взрыв произошел в прошлую пятницу, около 19.45. Мужчина решил воспользоваться электрической мухобойкой, но не знал, что у него в доме неисправен газовый баллон. Из‑за электрического разряда утекший газ детонировал, и дом был частично разрушен — у него обрушился потолок, сейчас он находится в аварийном состоянии.

К счастью, француз (которому, ко всему прочему, более 80 лет) отделался легким ожогом руки. Его на всякий случай госпитализировали, после чего временно перевезли жить в кемпинг. Ремонтом дома займется его семья, удалось ли убить муху — не уточняется.