Минчане выстроились в огромную очередь к кафе, где милиционеры разбили витрину

Около ста человек выстроились в очередь в минское кофейню O’Petit, в которой накануне сотрудники милиции разбили витрину. Об этом передает корреспондент «Дождя».

Люди стали собираться у дверей кафе еще до его открытия. По данным Tut.by, к 11.00 в очереди в заведение стояли два десятка человек, а через час их стало в три раза больше.

«Наш частный бизнес, особенно малый, буквально выживает. Поэтому мы пришли поддержать ребят, чтобы, во-первых, у них была возможность отремонтировать дверь, а во-вторых — чтобы они видели, что их поддерживают», — рассказала одна из пришедших.

6 сентября в кафе O’Petit забежала группа протестующих, которых преследовали сотрудники в штатском. Работники заведения закрыли дверь на ключ и отказались пускать милиционеров. Руководитель группы, в котором журналисты узнали начальника столичного ГУБОПиК Николая Карпенкова, разбил стеклянную дверь. После чего протестующих выволокли на улицу, избили и задержали.