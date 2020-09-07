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Unilever перестала работать с шоу Comment Out после шуток про Беларусь и хабаровские протесты

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:16

В российском отделении компании Unilever, которой принадлежат Axe, Lipton, Calve, Rexona, «Балтимор» и другие бренды, заявили, что больше не будут сотрудничать с ютьюб-шоу Comment Out. Поводом для этого стал выпуск с музыкантом The Hatters Юрием Музыченко и певицей Лолитой Милявской.

В выпуске Музыченко должен был оставить в инстаграме Евгения Плющенко комментарий: «Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Беларуси? Ответ: Тихановской, когда она увидела след от месячных на прокладке!»

Музыченко отказался это делать, ему в качестве наказания предложили опубликовать пост: «Отличай писюн от пальца! Хабаровск — не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло». Музыкант заявил, что авторы шоу ********* (звезданулись — Прим. ред.).

Такой юмор не понравился пользователям соцсетей, которые поддержали Музыченко. В этом же выпуске появлялись рекламные интеграции Axe.

В Unilever заявили, что разжигание вражды и дискриминации «в циничном и оскорбительном тоне» для компании неприемлемы. Представители организации уточнили, что разочарованы выпуском, а его тематика и содержание не были им известны до публикации.

«Команда Unilever Russia обратилась к редакции передачи Comment Out и выяснила, что коллеги не считают нужным менять свою позицию или как‑либо модифицировать содержание выпуска. В этой связи мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме», — говорится в заявлении компании.

Ведущий программы Владимир Маркони ранее заявлял изданию «Подъем», что «сильно провокационные комментарии» появляются в передаче для того, чтобы «добиться четкой позиции людей».

«Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем. То, что выпало Юре Музыченко, ни один здравомыслящий человек с позицией и моралью не стал бы писать», — уточнял Маркони.

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