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Tut.by: в Минске похитили Марию Колесникову. Также пропали два сотрудника Координационного совета

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:02

В Минске неизвестные посадили в автобус и увезли члена Координационного совета оппозиции и лидера штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by со ссылкой на слова читательницы по имени Анастасия.

По словам девушки, это произошло около 10.05 по московскому времени возле Национального художественного музея — именно там Анастасия встретила Колесникову, идущую в сторону музея от проспекта Независимости.

«Недалеко от музея я видела припаркованный темный микроавтобус с надписью «Связь» на борту и сзади была марка «Соболь». Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой‑то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус и они уезжают», — сказала Анастасия.

Уточняется, что телефон Колесниковой доступен, однако трубку она не поднимает. В Координационном совете не знают, где находится Колесникова. Одновременно с Колесниковой пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. В белорусском МВД заявили, что не знают, где находятся пропавшие оппозиционеры.

Пропавших ищут адвокаты. «Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК», — сказал представитель Координационного совета Глеб Герман.

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