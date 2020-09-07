В России за сутки выявили 5185 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5185 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, Ставрополье и Воронежской области, Красноярском крае.