В России за сутки выявили 5185 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 5185 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской, Свердловской областях, Ставрополье и Воронежской области, Красноярском крае.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 030 690, из них более 843 тыс. выздоровели, 17 871 умерли. За последние сутки вылечились 2328 человека, умер 51 пациент.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 27,1 млн человек, 883 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,27 млн), на втором — Индия (4,2 млн), на третьем — Бразилия (4,1 млн).