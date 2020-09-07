Умер чешский режиссер и обладатель «Оскара» Иржи Менцель

Чешский кинорежиссер и актер Иржи Менцель скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстаграм его жены Ольги Менцеловой.

Она указала в своем посте, что режиссер умер в субботу в кругу семьи. «Вчера ночью дома на наших руках твое тело покинуло наш земной мир», — написала Менцелова. Она поблагодарила мужа «за трудные последние три года».

Как пишет РБК со ссылкой на издание Blesk.cz, Менцель оказался в больнице в ноябре 2017 года, он заболел менингококковой инфекцией. Его поместили в искусственную кому и провели тяжелую операцию на головном мозге. После выписки из больницы он передвигался на инвалидной коляске.

Всего режиссер снял более 20 картин. Однако самой известной стала лента «Поезда под пристальным наблюдением», за которую Менцель в 1968 году получил «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».