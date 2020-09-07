перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Unilever перестала работать с шоу Comment Out после шуток про Беларусь и хабаровские протесты 14:16
«Все кончено»: Оззи Осборн больше не будет выступать с Black Sabbath 14:05
Сахалинские третьеклассники устроили пикет против буллинга в школе. Теперь их допрашивает полиция 13:10
Мария Захарова высмеяла президента Сербии. Теперь он планирует активнее сближаться с Евросоюзом 12:31
Tut.by: в Минске похитили Марию Колесникову. Также пропали два сотрудника Координационного совета 12:02
parliament.uk Доминик Рааб высказался об отравлении Навального. Что он сказал на деле — и что об этом написал ТАСС
Доминик Рааб высказался об отравлении Навального. Что он сказал на деле — и что об этом написал ТАСС 11:23
Популярный американский бьюти-блогер умер в 17 лет 10:58
В России за сутки выявили 5185 случаев коронавируса 10:39
Доминиканские полицейские обстреляли машины «наркокартеля». Это была съемочная группа фильма «Гичи» 10:20
В России поддержали введение сексуального просвещения в школах. За это высказались 74% россиян 9:31
Solen Feyissa/Unsplash Instagram удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец
Instagram удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец 8:46
«Марш единства» в Минске, кадры нового фильма Дэвида Финчера и другие новости дня Вчера в 19:10 Дайджест
В Эквадоре грабители ворвались в дом девушки во время урока в Zoom. Это увидели другие студенты Вчера в 17:51
Юлия Навальная выступила против создания российско-немецкой группы для лечения ее мужа Вчера в 17:00
Комедию «Ревизор» издали в виде чата Вчера в 16:18
В Минске проходит акция протеста. Силовики выставили ограждения из колючей проволоки и бэтээры Вчера в 15:20
Netflix Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем
Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем Вчера в 14:14
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека Вчера в 13:35
В Великобритании экоактивисты сорвали выпуск нескольких известных газет Вчера в 13:05
МИД Германии: российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального Вчера в 12:10
Отключить рекламу

«Все кончено»: Оззи Осборн больше не будет выступать с Black Sabbath

Илья Голубев
Сегодня в 14:05

Лидер Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью изданию Rolling Stone, что не собирается больше выступать с группой. При этом он продолжает сочинять и записывать песни для своего сольного проекта, хотя творческий процесс пришлось немного приостановить из‑за пандемии.

Оззи признался, что недавно разговаривал с Тони Айомми [гитарист Black Sabbath], и тот посетовал, что они останутся в прошлом, потому что больше не дают концертов. Журналист Rolling Stone заметил, что Айомми недавно признался в своем желании снова когда‑нибудь выступить с Black Sabbath. Оззи однозначно заявил, что, если это и произойдет, то без него.

«Не со мной. Все кончено. Единственное, о чем я жалею, не сыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом [барабанщик Black Sabbath, покинул группу в 2012]. Из‑за я на самом деле чувствую себя не очень. Было бы так здорово. Я не знаю, при каких обстоятельствах это бы случилось, но было бы здорово. [Оззи возвращается к теме концертов] Мы пару раз разговаривали [с Тони Айомми], но у меня нет никакого желания снова выступать [с Black Sabbath]. Может, Тони просто скучно», — признался Оззи Осборн.

Недавно музыкант рассказал, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. По словам Оззи, он постоянно испытывает невероятные боли, и болезнь Паркинсона тут не главная проблема ― все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.

21 февраля у Оззи вышел альбом «Ordinary Man» вышел — его первая сольная работа с 2010 года. Пластинка была записана всего за четыре недели, и Оззи признавался в прошлом сентябре, что чувствовал, будто умирает, пока снова не взялся за музыку. «Афиша Daily» включила альбом в список лучших метал-альбомов первой половины 2020 года.

Предыдущую пластинку — «Scream» — Оззи выпустил в далеком 2010 году, а после этого он вновь воссоединился с Black Sabbath, чтобы отправиться с группой в два тура, включая финальный «The End». В 2018 году вышла автобиография «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». «Афиша Daily» публиковала отрывок из книги о самом странном реалити-шоу «Семейка Осборнов». К сожалению, недавно музыкант признался, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. Накануне он признался, что постоянно испытывает «невероятные боли», и болезнь Паркинсона тут не главная проблема — все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.

Концерты великих Black Sabbath мы больше не увидим, но зато можем бесплатно посмотреть фильмы коллекции «Открытие музеев» мультимедийного сервиса Okko c 20 июля по 5 октября каждый понедельник с 19.00 и до полуночи. Сегодня, 7 сентября, серию показов продолжает фильм «Похищенные сокровища Европы».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
юмор
«Женский стендап»
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить