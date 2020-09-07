«Все кончено»: Оззи Осборн больше не будет выступать с Black Sabbath

Лидер Black Sabbath Оззи Осборн заявил в интервью изданию Rolling Stone, что не собирается больше выступать с группой. При этом он продолжает сочинять и записывать песни для своего сольного проекта, хотя творческий процесс пришлось немного приостановить из‑за пандемии.

Оззи признался, что недавно разговаривал с Тони Айомми [гитарист Black Sabbath], и тот посетовал, что они останутся в прошлом, потому что больше не дают концертов. Журналист Rolling Stone заметил, что Айомми недавно признался в своем желании снова когда‑нибудь выступить с Black Sabbath. Оззи однозначно заявил, что, если это и произойдет, то без него.

«Не со мной. Все кончено. Единственное, о чем я жалею, не сыгранный прощальный концерт в Бирмингеме с Биллом Уордом [барабанщик Black Sabbath, покинул группу в 2012]. Из‑за я на самом деле чувствую себя не очень. Было бы так здорово. Я не знаю, при каких обстоятельствах это бы случилось, но было бы здорово. [Оззи возвращается к теме концертов] Мы пару раз разговаривали [с Тони Айомми], но у меня нет никакого желания снова выступать [с Black Sabbath]. Может, Тони просто скучно», — признался Оззи Осборн.

Недавно музыкант рассказал, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. По словам Оззи, он постоянно испытывает невероятные боли, и болезнь Паркинсона тут не главная проблема ― все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.

21 февраля у Оззи вышел альбом «Ordinary Man» вышел — его первая сольная работа с 2010 года. Пластинка была записана всего за четыре недели, и Оззи признавался в прошлом сентябре, что чувствовал, будто умирает, пока снова не взялся за музыку. «Афиша Daily» включила альбом в список лучших метал-альбомов первой половины 2020 года.

Предыдущую пластинку — «Scream» — Оззи выпустил в далеком 2010 году, а после этого он вновь воссоединился с Black Sabbath, чтобы отправиться с группой в два тура, включая финальный «The End». В 2018 году вышла автобиография «Я — Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». «Афиша Daily» публиковала отрывок из книги о самом странном реалити-шоу «Семейка Осборнов». К сожалению, недавно музыкант признался, что у него болезнь Паркинсона. Ему даже пришлось отменить концертный тур ради лечения. Накануне он признался, что постоянно испытывает «невероятные боли», и болезнь Паркинсона тут не главная проблема — все из‑за травмы, полученной в 2003 году после падения с квадроцикла.

Концерты великих Black Sabbath мы больше не увидим, но зато можем бесплатно посмотреть фильмы коллекции «Открытие музеев» мультимедийного сервиса Okko c 20 июля по 5 октября каждый понедельник с 19.00 и до полуночи. Сегодня, 7 сентября, серию показов продолжает фильм «Похищенные сокровища Европы».