Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года

Курс евро на Московской бирже впервые за четыре года стал стоить дороже 90 рублей. Курс доллара же сегодня, 7 сентября, поднялся выше 76 рублей.

Как уточняет издание РБК, рубль подешевел по отношению к доллару и евро по ряду причин: из‑за падения нефтяных котировок и сложной геополитической обстановки (например, цены на свою нефть для покупателей из США и стран Азии в октябре снизила Саудовская Аравия). По мнению экспертов, серьезного падения курса ожидать не стоит, однако колебаться он будет достаточно сильно.

Очередное падение курса рубля для россиян едва ли может стать сюрпризом после того, как в 2014 году он обвалился из‑за подешевевшей нефти и почти каждый день обновлял исторические минимумы: сначала доллар стоил 50 рублей, а через две недели уже 60 рублей. В какой‑то момент стоимость евро тогда подскочила до 100 рублей.

Символом того времени стал сайт «Русский дзен», который вел хронику падения курсов доллара и евро на фоне расслабляющего видеоряда и умиротворяющей музыки. В этом году он снова стал актуальным, поэтому мы поговорили с его создателем Михаилом Лисняком (еще раз).