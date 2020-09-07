В России поддержали введение сексуального просвещения в школах. За это проголосовали 74% россиян

Порядка 74,7% россиян поддерживают введение уроков сексуального просвещения в школах — таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Доктор рядом». Об этом пишет РБК.

В исследовании приняли участие 4,2 тыс. россиян, примерно три четверти из которых имеют своих детей. 52% респондентов — мужского пола, 48% — женского. Свыше 60% поучаствовавших в опросе граждан страны живут в Москве и других городах-миллионниках.

Полностью поддержали введение секспросвета в школах 41,5% респондентов — они выступили за создание дисциплин, во время которых школьникам расскажут о способах контрацепции, передающихся половым путем заболеваниях и человеческой анатомии. 33,2% выступили скорее за введение таких уроков, чем против.

Отвергли создание подобных учебных дисциплин 11,6% респондентов, а еще 7,3% выступили однозначно против, указав, что сексуальным просвещением стоит заниматься в семье, а не в школе. Затруднились ответить 6,4% опрошенных.

Во время исследования также ставился вопрос, кто должен рассказывать школьникам о контрацепции — участники опроса могли выбрать несколько ответов. 65% респондентов посчитали, что этим должны заниматься врачи, 37,1% — школьные психологи, 15,2% — родители, 11,3% — учителя. Еще 3,3% респондентов отметили, что доверили бы вопросы секспросвета представителям церкви.

Также 47,3% россиян считают, что начинать заниматься сексуальным просвещением ребенка стоит в 11-14 лет (5-9 класс). Еще 27,5% посчитали, что это стоит делать в старших классах. 7,3% респондентов ответили, что сексуальное просвещение важно начинать с 4-6 лет, а 9,4% участников опроса посчитали, что это надо делать в младших классах. Всего 1,9% респондентов заявили, что такие опросы вообще не надо проводить.