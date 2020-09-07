перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России поддержали введение сексуального просвещения в школах. За это проголосовали 74% россиян 9:31
Solen Feyissa/Unsplash Инстаграм удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец
Инстаграм удалил страницу Семена Семина — 13-летнего ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт вел его отец 8:46
«Марш единства» в Минске, кадры нового фильма Дэвида Финчера и другие новости дня Вчера в 19:10 Дайджест
В Эквадоре грабители ворвались в дом девушки во время урока в Zoom. Это увидели другие студенты Вчера в 17:51
Юлия Навальная выступила против создания российско-немецкой группы для лечения ее мужа Вчера в 17:00
Комедию «Ревизор» издали в виде чата Вчера в 16:18
В Минске проходит акция протеста. Силовики выставили ограждения из колючей проволоки и бэтээры Вчера в 15:20
Netflix Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем
Netflix опубликовал первые кадры фильма «Манк» Дэвида Финчера, а также рассказал подробности о нем Вчера в 14:14
Ученые назвали самый несчастливый возраст человека Вчера в 13:35
В Великобритании экоактивисты сорвали выпуск нескольких известных газет Вчера в 13:05
МИД Германии: российские власти должны доказать свою непричастность к отравлению Алексея Навального Вчера в 12:10
В Пензе девушку оштрафовали за фото в носках с рисунком конопли Вчера в 11:31
Pixabay В России за сутки выявили 5195 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 5195 случаев коронавируса Вчера в 11:05
Обыски в офисе «Открытой России», пародия Урганта на Лукашенко и другие новости дня 5 сентября 2020  20:05 Дайджест
В МИДе России заявили, что западные страны и НАТО тоже работали над веществами группы «Новичок» 5 сентября 2020  18:20
Kaytranada выпустил инструментальную версию своего альбома «Bubba» 5 сентября 2020  17:45
В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал 5 сентября 2020  17:24
Mercury Press & Media Ltd. Житель Техаса неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн
Житель Техаса неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн 5 сентября 2020  16:17
Главу штаба Навального в Архангельске оштрафовали из‑за клипа Децла про лигалайз 5 сентября 2020  15:37
В Петербурге в офис «Открытой России» с обыском пришли полицейские 5 сентября 2020  14:09
Отключить рекламу

В России поддержали введение сексуального просвещения в школах. За это проголосовали 74% россиян

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:31

Порядка 74,7% россиян поддерживают введение уроков сексуального просвещения в школах — таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Доктор рядом». Об этом пишет РБК.

В исследовании приняли участие 4,2 тыс. россиян, примерно три четверти из которых имеют своих детей. 52% респондентов — мужского пола, 48% — женского. Свыше 60% поучаствовавших в опросе граждан страны живут в Москве и других городах-миллионниках.

Полностью поддержали введение секспросвета в школах 41,5% респондентов — они выступили за создание дисциплин, во время которых школьникам расскажут о способах контрацепции, передающихся половым путем заболеваниях и человеческой анатомии. 33,2% выступили скорее за введение таких уроков, чем против.

Отвергли создание подобных учебных дисциплин 11,6% респондентов, а еще 7,3% выступили однозначно против, указав, что сексуальным просвещением стоит заниматься в семье, а не в школе. Затруднились ответить 6,4% опрошенных.

Во время исследования также ставился вопрос, кто должен рассказывать школьникам о контрацепции — участники опроса могли выбрать несколько ответов. 65% респондентов посчитали, что этим должны заниматься врачи, 37,1% — школьные психологи, 15,2% — родители, 11,3% — учителя. Еще 3,3% респондентов отметили, что доверили бы вопросы секспросвета представителям церкви.

Также 47,3% россиян считают, что начинать заниматься сексуальным просвещением ребенка стоит в 11-14 лет (5-9 класс). Еще 27,5% посчитали, что это стоит делать в старших классах. 7,3% респондентов ответили, что сексуальное просвещение важно начинать с 4-6 лет, а 9,4% участников опроса посчитали, что это надо делать в младших классах. Всего 1,9% респондентов заявили, что такие опросы вообще не надо проводить.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
юмор
«Женский стендап»
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить