Москва отказалась от троллейбусов, Грета Тунберг вернулась в школу и другие новости дня

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Алексея Навального и призвал российские власти найти виновных. В Кремле, однако, назвали поспешным заявление об отравлении и не увидели поводов заводить уголовное дело.

В Башкирии начали проверку в отношении главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. На опубликованных в соцсетях видеороликах видно, как он 15 августа участвовал в разгоне защитников шихана Куштау и налете на их лагерь.

«Яндекс» начал эвакуировать из Беларуси сотрудников минского офиса, сообщило издание The Bell. Пока из страны вывезли не всех работников компании, некоторых отправили на «дачи».

В заповеднике «Утриш» под Анапой горит лес, эвакуировали около тысячи человек. Губернатор Краснодарского края обвинил в возникновении пожаров туристов, небрежно обращавшихся с огнем.

В России за последние сутки зарегистрировали 4969 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 966 тыс.

В Москве устроили митинг работники завода по производству медицинских масок. Им не выплачивают зарплату с июня. Руководство завода вызвало Росгвардию.

Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва. Последний год она посвятила кампании по сдерживанию глобального изменения климата.

В Москве с 25 августа все регулярные маршруты троллейбуса перевели на электробусы и автобусы. В знак уважения оставили лишь один троллейбусный маршрут.

РПЦ не благословила пошив камуфляжных ряс для священников. Модели с отстегивающимся подолом цвета хаки были ранее представлены на выставке «Армия-2020».

Вышли новые трейлеры: мини-сериала от HBO «Правило Коми» по книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми о его взаимоотношениях с Дональдом Трампом, двухсерийного документального фильма «Агенты хаоса» о вмешательстве России в американские выборы и картины «Аммонит» с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан в главных ролях.

Юбилейный кинофестиваль Strelka Film Festival пройдет с 30 августа по 6 сентября в московском институте «Стрелка» при поддержке сервиса Okko. В программе этого года — главные лауреаты Берлинале и «Сандэнса».

28 августа в 19.00 по Москве певицы Алена Швец, Мусор и Маяк выступят на сцене «Главклуб Green Concert» в рамках проекта Mint Music Home Live. Это будет первое и, возможно, единственное совместное выступление артисток, которых называют «ярчайшими представительницами поколения новой искренности».