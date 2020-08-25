перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
sasint/Pixabay Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года
Остров Бали останется закрыт для туристов до конца года 20:55
«Не провокация ли это?»: Вячеслав Володин поручил разобраться в произошедшем с Алексеем Навальным 20:43
В телеграме появился канал с советами для насильников. После жалоб он пропал 20:24
Москва отказалась от троллейбусов, Грета Тунберг вернулась в школу и другие новости дня 20:16 Дайджест
Сергей Лавров заявил, что белорусской оппозицией руководят с Запада 19:50
Фаргана Гасанова/Instagram Бывшая жена певца Bahh Tee рассказала, что он регулярно ее избивал
Бывшая жена певца Bahh Tee рассказала, что он регулярно ее избивал 19:04
Билл Гейтс признался, что всегда завидовал Стиву Джобсу. И назвал его гением 18:25
«Аммонит»: посмотрите трейлер фильма с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан 18:06
Канадец разработал философский ИИ. Он отвечает на вопросы о смысле жизни, но избегает скользких тем 17:53
В московской «Ночлежке» пройдет выставка современного искусства 17:31
«Анапское Черноморье»/Twitter В заповеднике «Утриш» горит лес, эвакуировали 1000 человек. Губернатор Кубани винит во всем туристов
В заповеднике «Утриш» горит лес, эвакуировали 1000 человек. Губернатор Кубани винит во всем туристов 17:15
Sotheby’s устроит первый аукцион артефактов золотой эпохи хип-хопа 16:58
Милли Бобби Браун в первом трейлере фильма «Энола Холмс» о сестре знаменитого детектива 16:46
Алена Швец, Мусор и Маяк выступят на Mint Music Home Live 28 августа 16:29
Юбилейный Strelka Film Festival покажет самые интересные фестивальные премьеры этого года 16:12
Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на этот год 16:10
Raul Varzar/Unsplash В Ессентуках кошки два года жили в запертой квартире. Соседи кормили их через щель под дверью
В Ессентуках кошки два года жили в запертой квартире. Соседи кормили их через щель под дверью 15:49
Работникам завода по производству масок в Москве не выплачивают зарплату с июня. Они вышли на митинг 15:32
Vladey проведет благотворительный аукцион. На нем представят работы белорусских художников 15:12
Суровый Трамп в трейлере сериала «Правило Коми» 14:52
Отключить рекламу
Дайджест

Москва отказалась от троллейбусов, Грета Тунберг вернулась в школу и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:16

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Алексея Навального и призвал российские власти найти виновных. В Кремле, однако, назвали поспешным заявление об отравлении и не увидели поводов заводить уголовное дело.

В Башкирии начали проверку в отношении главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. На опубликованных в соцсетях видеороликах видно, как он 15 августа участвовал в разгоне защитников шихана Куштау и налете на их лагерь.

«Яндекс» начал эвакуировать из Беларуси сотрудников минского офиса, сообщило издание The Bell. Пока из страны вывезли не всех работников компании, некоторых отправили на «дачи».

В заповеднике «Утриш» под Анапой горит лес, эвакуировали около тысячи человек. Губернатор Краснодарского края обвинил в возникновении пожаров туристов, небрежно обращавшихся с огнем.

В России за последние сутки зарегистрировали 4969 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 966 тыс.

В Москве устроили митинг работники завода по производству медицинских масок. Им не выплачивают зарплату с июня. Руководство завода вызвало Росгвардию.

Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва. Последний год она посвятила кампании по сдерживанию глобального изменения климата.

В Москве с 25 августа все регулярные маршруты троллейбуса перевели на электробусы и автобусы. В знак уважения оставили лишь один троллейбусный маршрут.

РПЦ не благословила пошив камуфляжных ряс для священников. Модели с отстегивающимся подолом цвета хаки были ранее представлены на выставке «Армия-2020».

Вышли новые трейлеры: мини-сериала от HBO «Правило Коми» по книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми о его взаимоотношениях с Дональдом Трампом, двухсерийного документального фильма «Агенты хаоса» о вмешательстве России в американские выборы и картины «Аммонит» с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан в главных ролях.

Юбилейный кинофестиваль Strelka Film Festival пройдет с 30 августа по 6 сентября в московском институте «Стрелка» при поддержке сервиса Okko. В программе этого года — главные лауреаты Берлинале и «Сандэнса».

28 августа в 19.00 по Москве певицы Алена Швец, Мусор и Маяк выступят на сцене «Главклуб Green Concert» в рамках проекта Mint Music Home Live. Это будет первое и, возможно, единственное совместное выступление артисток, которых называют «ярчайшими представительницами поколения новой искренности».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушка с гитарой поет о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Яндекс
Росгвардия
РПЦ
ФБР
Люди
Грета Тунберг
Алексей Навальный
Джеймс Коми
Дональд Трамп
Азамат Абдрахманов
Кейт Уинслет
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить