Юбилейный Strelka Film Festival покажет самые интересные фестивальные премьеры этого года

Пятый кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko пройдет с 30 августа по 6 сентября в институте «Стрелка» в Москве при поддержке сервиса Okko. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы фестиваля.

«В нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и «Сандэнса», фильмы основных кинематографических стран Европы — Франции, Италии, Германии. Одним из главных событий станет российская премьера картины, выигравшей Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — «Зла не существует», — рассказал программный директор фестиваля Стас Тыркин. Он уточнил, что зрителям также покажут две «неожиданные работы» российских режиссеров.

Подробную программу и подробности о представленных в ней фильмах вы можете посмотреть на сайте кинофестиваля, там же можно зарегистрироваться на показы или купить билеты.

30 августа

«Конец фильма», 2020 год, режиссер — Владимир Котт.

31 августа

«Удалить историю», 2020 год, режиссеры — Бенуа Делепин, Гюстав Керверн.

1 сентября

«Ундина», 2020 год, режиссер — Кристиан Петцольд.

2 сентября

«Никогда, редко, иногда, всегда», 2020 год, режиссер — Элиза Хиттман.

3 сентября

«Ассистентка», 2019 год, режиссер — Китти Грин.

«Побочный эффект», 2020 год, режиссер — Алексей Казаков.

4 сентября

«Плохие сказки», 2020 год, режиссеры — Дамиано и Фабио Д’Инноченцо.

«Гнездо», 2020 год, режиссер — Шон Деркин.

5 сентября

«Ширли», 2020 год, режиссер — Жозефина Декер.

6 сентября

«Зла не существует», 2020 год, режиссер — Мохаммад Расулоф.