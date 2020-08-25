Юбилейный Strelka Film Festival покажет самые интересные фестивальные премьеры этого года

Пятый кинофестиваль Strelka Film Festival by Okko пройдет с 30 августа по 6 сентября в институте «Стрелка» в Москве при поддержке сервиса Okko. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы фестиваля.
«В нашей программе в этом году главные лауреаты Берлинале и «Сандэнса», фильмы основных кинематографических стран Европы — Франции, Италии, Германии. Одним из главных событий станет российская премьера картины, выигравшей Берлинский фестиваль, с названием, в которое очень хотелось бы верить, — «Зла не существует», — рассказал программный директор фестиваля Стас Тыркин. Он уточнил, что зрителям также покажут две «неожиданные работы» российских режиссеров.
Подробную программу и подробности о представленных в ней фильмах вы можете посмотреть на сайте кинофестиваля, там же можно зарегистрироваться на показы или купить билеты.
30 августа
«Конец фильма», 2020 год, режиссер — Владимир Котт.
31 августа
«Удалить историю», 2020 год, режиссеры — Бенуа Делепин, Гюстав Керверн.
1 сентября
«Ундина», 2020 год, режиссер — Кристиан Петцольд.
2 сентября
«Никогда, редко, иногда, всегда», 2020 год, режиссер — Элиза Хиттман.
3 сентября
«Ассистентка», 2019 год, режиссер — Китти Грин.
«Побочный эффект», 2020 год, режиссер — Алексей Казаков.
4 сентября
«Плохие сказки», 2020 год, режиссеры — Дамиано и Фабио Д’Инноченцо.
«Гнездо», 2020 год, режиссер — Шон Деркин.
5 сентября
«Ширли», 2020 год, режиссер — Жозефина Декер.
6 сентября
«Зла не существует», 2020 год, режиссер — Мохаммад Расулоф.