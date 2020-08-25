перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Попугай Игги Попа стал попечителем госпиталя для животных в Австралии 12:31
Сергей Шнуров прокомментировал отравление Навального 12:25
Москва отказалась от троллейбусов. В знак уважения оставят лишь один маршрут 12:20
Концерт Bon Iver в Москве отменили 12:03
KFC Corporation KFC на время отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из‑за пандемии коронавируса
KFC на время отказалась от слогана «Пальчики оближешь» из‑за пандемии коронавируса 11:49
В России выявили 4969 новых случаев коронавируса 11:01
Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва 10:38
Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Навального и призвал найти виновных 9:58
HBO показал тизер экранизации шоу Дэвида Бирна «Американская утопия» от Спайка Ли 9:58
NASA/CXC/MIT/L.Lopez Земля 30 тыс. лет назад попала в остатки взрыва сверхновой. Похоже, это помогло нашей эволюции
Земля 30 тыс. лет назад попала в остатки взрыва сверхновой. Похоже, это помогло нашей эволюции 9:36
The Killers анонсировали новый альбом 8:57
Вьетнамский дизайнер придумал кожзаменитель из панцирей креветок и кофейной гущи 4:05
Студия Warner Bros. снимет анимационный фильм «Бэтмен. Долгий Хеллоуин» 3:10
В Токио появился новый способ снять стресс — полежать в гробу в окружении зомби 2:24
eastbristolauctions/Instagram Круглые очки Махатмы Ганди продали на британском аукционе
Круглые очки Махатмы Ганди продали на британском аукционе 1:32
Гринпис создал карту температурных аномалий для тех, кто не верит в климатический кризис 0:39
Смотрите новый клип Бейонсе «Brown Skin Girl» с Наоми Кэмпбелл, Лупитой Нионго и Келли Роуленд Вчера в 23:50
Российскую вакцину от коронавируса испытают белорусы. Об этом договорились Путин и Лукашенко Вчера в 22:56
Вышел новый трейлер сериала «Воспитанные волками» Ридли Скотта Вчера в 22:33
На форуме Минобороны показали камуфляжные рясы для священников и свечи цвета хаки Вчера в 22:10
Отключить рекламу

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Навального и призвал найти виновных

Семён Гудошников
Сегодня в 9:58

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Алексея Навального и призвал российские власти найти виновных. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелль.

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на господина Навального. Абсолютно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления», — говорится в заявлении Боррелля.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что российский народ и международное сообщество хотят знать факты отравления Навального. «Виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Ранее найти и наказать виновных в отравлении Навального призвали канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Заявления европейских политиков последовали после первых результатов исследований, проведенных в берлинской клинике «Шарите». Они показали, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество пока не установлено.

Врачи из омской больницы, где Навальный находился до отправки в Германию, заявили, что проверяли оппозиционера в том числе и на яды из этой группы. Однако тесты дали отрицательный результат.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушка с гитарой поет о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Люди
Жозеп Боррель
Алексей Навальный
Ангела Меркель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить