Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Навального и призвал найти виновных

Евросоюз осудил предполагаемое покушение на Алексея Навального и призвал российские власти найти виновных. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелль.

«Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на господина Навального. Абсолютно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления», — говорится в заявлении Боррелля.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что российский народ и международное сообщество хотят знать факты отравления Навального. «Виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Ранее найти и наказать виновных в отравлении Навального призвали канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Заявления европейских политиков последовали после первых результатов исследований, проведенных в берлинской клинике «Шарите». Они показали, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество пока не установлено.

Врачи из омской больницы, где Навальный находился до отправки в Германию, заявили, что проверяли оппозиционера в том числе и на яды из этой группы. Однако тесты дали отрицательный результат.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание.