Алена Швец, Мусор и Маяк выступят на Mint Music Home Live 28 августа

28 августа на сцене «Главклуб Green Concert» выступят Алена Швец, Мусор и Маяк. Их выступление пройдет в рамках нового проекта Mint Music Home Live.

Как уверяют организаторы, это будет первое и, возможно, единственное совместное выступление артистов, которых называют «ярчайшими представительницами поколения новой искренности». Оно пройдет в 19.00 по московскому времени.

«Артисты нового поколения, сформировавшиеся в неформальном объединении постбардов, сейчас имеют огромное количество поклонников, следящих за их каждым шагом в сети. Совместив темы и образы, которые затрагивают певицы в своем творчестве, можно легко составить концентрат поколения Z: влюбленность, алкогольно-бунтарская романтика, нежелание встраиваться во взрослую жизнь — только спето все это с неподдельной житейской интонацией и вниманием к деталям», — описывают организаторы фестиваля лайнап Mint Music Home Live.

Также уточняется, что в фестивале примет участие еще один музыкант — «мультиинструменталист и персонаж программ канала Mint Music Home, который поможет артистам во время их выступления». Он прячет свое лицо под маской.

Mint Music Home Live — это новый проект фестиваля «Дикая мята» и ютьюб-шоу «Mint Music Home».