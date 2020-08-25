Работникам завода по производству масок не выплачивают зарплату с июня. Они вышли на митинг

В Москве работники завода по производству масок устроили митинг из‑за невыплаты им зарплат за июнь. Об этом пишет The Village.
Акция у здания «Медоптсервиса» на Ленинградском шоссе прошла мирно, несмотря на то что руководство завода вызвало Росгвардию. По словам участников митинга (по данным издания, на акцию вышли 12 человек), «росгвардейцы были вежливыми и посоветовали подавать в суд».
Руководство завода заявило демонстрантам, что деньги, выделенные им на зарплаты, украл уволившийся бригадир. Как рассказала одна из участниц митинга, уже второй месяц получить зарплату не могут порядка 60 человек.
Общая сумма долга завода перед работниками — около миллиона рублей. Участники акции написали жалобу на «Медоптсервис» в государственную инспекцию труда.
Ранее The Village опубликовал репортаж о том, как создаются маски на подпольном заводе. Репортет издания Кирилл Руков отработал 11 часов на таком заводе в ночную смену.