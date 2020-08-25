Работникам завода по производству масок не выплачивают зарплату с июня. Они вышли на митинг

В Москве работники завода по производству масок устроили митинг из‑за невыплаты им зарплат за июнь. Об этом пишет The Village.

Акция у здания «Медоптсервиса» на Ленинградском шоссе прошла мирно, несмотря на то что руководство завода вызвало Росгвардию. По словам участников митинга (по данным издания, на акцию вышли 12 человек), «росгвардейцы были вежливыми и посоветовали подавать в суд».

Руководство завода заявило демонстрантам, что деньги, выделенные им на зарплаты, украл уволившийся бригадир. Как рассказала одна из участниц митинга, уже второй месяц получить зарплату не могут порядка 60 человек.