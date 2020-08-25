The Bell: «Яндекс» начал эвакуировать сотрудников из Беларуси

«Яндекс» вывез на прошлой неделе из Беларуси часть сотрудников минского офиса. Об этом пишет The Bell со ссылкой на информированные источники.

Пока речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках. Часть из тех, кто отказался покидать страну, вывезли на «дачи», отметил один из собеседников издания. Другой источник рассказал, что в компании действует оперштаб, который помогает решать вопросы безопасности работников в Беларуси и оказывает им юридическую помощь.

Эвакуировать сотрудников компании пришлось после обыска, который прошел в ее минском офисе 13 августа. В чем его причина, официально так и не пояснили, но источники The Bell говорят, что силовики хотели получить данные о поездках в «Яндекс.Такси». По их словам, оперативникам информацию не предоставили.

Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает около 300 человек. Из‑за коронавируса он, как и другие офисы компании, закрыт для посещения, а все сотрудники работают в удаленном режиме, заявили в пресс-службе «Яндекса».