РПЦ не благословила камуфляжные рясы для священников с форума «Армия-2020»

Русская православная церковь отказалась благословлять пошив камуфляжных ряс, которые представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным Отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было», — заявил глава отдела епископ Стефан.

24 августа на форуме представляли военно-полевые рясы для священнослужителей. Среди представленных моделей рясы цвета хаки с отстегивающимся подолом.