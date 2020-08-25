РПЦ не благословила камуфляжные рясы для священников с форума «Армия-2020»

Русская православная церковь отказалась благословлять пошив камуфляжных ряс, которые представили на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным Отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было», — заявил глава отдела епископ Стефан.
24 августа на форуме представляли военно-полевые рясы для священнослужителей. Среди представленных моделей рясы цвета хаки с отстегивающимся подолом.
Как сообщали СМИ, такая форма предназначена для работы священников во время полевых походов и учений. От обычной она отличается нашивками и эмблемами: вместо петличек на ней православный крест, а вместо фамилии солдата вышиты имя и церковный сан.
Впервые облачения цвета хаки священники РПЦ стали использовать в 2016 году на фоне военного противостояния в Донбассе.