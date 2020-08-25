«Аммонит»: посмотрите трейлер фильма с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан

Вышел трейлер фильма «Аммонит». Картина появится в прокате 13 ноября.

Действие фильма происходит в Англии в 1840-е годы. Главная героиня — охотница за окаменелостями; знаменитые открытия остались для нее позади, и теперь она ищет обычные ископаемые, чтобы продать их туристам и прокормить себя и свою больную мать. Однажды один из богатых туристов предлагает ей работу — заботиться о его жене. Сначала женщины не сходятся, но затем их отношения начинают развиваться, приобретая неожиданный характер.

Главные роли исполнили Кейт Уинслет и Сирша Ронан.