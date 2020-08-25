HBO выпустил трейлер документального фильма о вмешательстве России в американские выборы

Телеканал HBO выпустил трейлер нового документального фильма «Агенты хаоса», который расскажет о вмешательстве России в выборы президента США, состоявшиеся в 2016 году. Посмотреть его можно на ютьюбе.

Премьера двухсерийного фильма намечена на 23 сентября 2020 года. Режиссером выступил обладатель премии «Оскар» за лучший документальный фильм «Такси на темную сторону» Алекс Гибни.

Фильм основан на многолетних репортажах о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы. В трейлере также можно заметить кадры с «фабрик троллей». Еще в фильме покажут интервью с известными спикерами, в числе которых бывший замдиректора ФБР Эндрю МакКейб и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.