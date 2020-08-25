HBO выпустил трейлер документального фильма о вмешательстве России в американские выборы

Телеканал HBO выпустил трейлер нового документального фильма «Агенты хаоса», который расскажет о вмешательстве России в выборы президента США, состоявшиеся в 2016 году. Посмотреть его можно на ютьюбе.
Премьера двухсерийного фильма намечена на 23 сентября 2020 года. Режиссером выступил обладатель премии «Оскар» за лучший документальный фильм «Такси на темную сторону» Алекс Гибни.
Фильм основан на многолетних репортажах о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы. В трейлере также можно заметить кадры с «фабрик троллей». Еще в фильме покажут интервью с известными спикерами, в числе которых бывший замдиректора ФБР Эндрю МакКейб и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
Документальный фильм можно будет посмотреть на HBO.
Выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. От партии республиканцев выдвинулся действующий президент Дональд Трамп, его соперник от демократов — Джо Байден, наиболее известный как вице-президент при Обаме.