В отношении главы Ишимбайского района начали проверку. Он мог разгонять протестующих на Куштау

Прокуратура Башкирии начала проверку в отношении главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова после разгона защитников шихана Куштау. Об этом пишет «Коммерсант-Уфа».

Действия Абдрахманова проверят на соответствие законодательству «О муниципальной службе» и этике поведения муниципального служащего. Прокуратура инициировала проверку после того, как демонстранты в Ишимбае потребовали отставки Абдрахманова.

15 августа чиновника заметили в палаточном лагере активистов. На опубликованных в соцсетях видео можно заметить, как Абдрахманов или очень похожий на него человек ходит по лагерю протестующих в маске и разбрасывает палатки и личные вещи демонстрантов, а также ругается матом. Жители района полагают, что чиновник мог руководить силовиками и сотрудниками ЧОП, которые разгоняли демонстрантов с применением силы. Многих активистов тогда избили, а журналисту Mash разбили камеру.

Znak.com пишет, что о проверке в отношении Абдрахманова сообщили сами активисты, однако никого из них пока для дачи показаний не вызвали. Официальный представитель Координационного совета защитников Куштау Роберт Давлетшин заявил, что ничего не знает о проверке, но если это правда, то «новость не может не радовать».

Ранее «Башкирская содовая компания» получила право на разработку шихана Куштау и добычу известняка на нем до 2039 года. Компания собиралась начать работу по добыче ископаемых в ближайшие несколько лет, а в августе на горе начали вырубать лес.

Жители Башкирии стали протестовать: они разбили палаточный лагерь на шихане, мешая работам. 15 августа лагерь разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, около 70 активистов задержали. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей из всей Башкирии. Протестующих поддержали и известные люди — например, Максим Галкин.

Несколько дней назад объявили, что «Башкирская содовая компания» не будет разрабатывать шихан, также он получил статус природного памятника. После этого глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией.