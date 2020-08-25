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В заповеднике «Утриш» горит лес, эвакуировали 1000 человек. Губернатор Кубани винит во всем туристов

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:15

В окрестностях заповедника «Утриш» под Анапой, где горит лес, 25 августа началась массовая эвакуация туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе муниципального образования рассказали, что отдыхающих эвакуировали из‑за угрозы распространения пожаров, их также обеспечили водой, сухпайком и чаем. Для того чтобы туристы смогли добраться до ближайших населенных пунктов, местные власти пригнали автобусы.

В тушении пожара задействовали 217 человек и 21 единицу техники, среди которых два вертолета и три катера МЧС. В Супсехском сельском округе Анапы, где располагаются Большой и Малый Утриш, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Пожар возник в заповеднике возник 24 августа. К полудню следующего дня огонь прошел около 82 гектаров, общий фронт пожара составил 5 километров, а активного горения к 14.00 по Москве — порядка трех километров.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что четыре крупных лесных пожара в Краснодарском крае начались из‑за небрежного обращения туристов с огнем. Очаги возгарания наблюдаются также в районе Туапсе, Геленджике и Новороссийске.

Он напомнил, что в 12 муниципальных образованиях Краснодарского края из‑за засухи ввели противопожарный режим, согласно которому запрещено жечь костры и находиться в лесах посторонним. В МВД Анапы возбудили уголовное дело по факту пожара в заповеднике по ч. 2 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

«В целом ситуация немного улучшилась: в Туапсинском районе пожар потушен. В Новороссийске и Геленджике возгорания локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе. Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены», — заявил Кондратьев.

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