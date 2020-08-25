В заповеднике «Утриш» горит лес, эвакуировали 1000 человек. Губернатор Кубани винит во всем туристов

В окрестностях заповедника «Утриш» под Анапой, где горит лес, 25 августа началась массовая эвакуация туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе муниципального образования рассказали, что отдыхающих эвакуировали из‑за угрозы распространения пожаров, их также обеспечили водой, сухпайком и чаем. Для того чтобы туристы смогли добраться до ближайших населенных пунктов, местные власти пригнали автобусы.

В тушении пожара задействовали 217 человек и 21 единицу техники, среди которых два вертолета и три катера МЧС. В Супсехском сельском округе Анапы, где располагаются Большой и Малый Утриш, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Пожар возник в заповеднике возник 24 августа. К полудню следующего дня огонь прошел около 82 гектаров, общий фронт пожара составил 5 километров, а активного горения к 14.00 по Москве — порядка трех километров.