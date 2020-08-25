Кремль усомнился в отравлении Навального и не нашел поводов заводить уголовное дело

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поспешным заявление немецких врачей об отравлении Алексея Навального. Об этом передает корреспондент «Дождя».

По словам Пескова, пониженный уровень холинэстеразы был выявлен у оппозиционера в первые часы после госпитализации в Омске. Он заявил, что нужно выяснить причину снижения этого фермента.

«Ни наши медики, ни немецкие это установить не смогли. Вещества нет, анализы его не показывают. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление». Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи, но вещество пока не установлено», — сказал пресс-секретарь президента.

Он отметил, что уровень холинэстеразы может снизиться по разным причинам, в частности, из‑за приема лекарств.

Пока вещество, вызвавшее отравление, не найдено, повода заводить уголовное дело нет, считает Песков. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — цитирует его слова «Медуза». Версию о том, что на Навального могло быть совершено покушение, пресс-секретарь Путина назвал «пустым шумом».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. С тех пор он пока не пришел в сознание. Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда Навального перевезли из Омска, показали, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.