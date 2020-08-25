Грета Тунберг вернулась в школу после годичного перерыва

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вернулась в школу после перерыва, который она посвятила кампании по сдерживанию глобального изменения климата. «Мой годичный перерыв закончен, и так здорово наконец-то снова вернуться в школу», — написала активистка у себя в твиттере.

Как уточняет The Guardian, после окончания учебного года в июне 2019 года Тунберг начала путешествовать по миру и брала уроки удаленно. Так, она пересекла Атлантику на парусной яхте с солнечными батареями, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха от самолетов.

На саммите ООН по изменению климата в Нью-Йорке экоактивистка обвинила мировых лидеров в бездействии и предательстве молодого поколения. Речь Тунберг вызвала значительный резонанс, Би-би-си включил активистку в список самых влиятельных женщин в мире, а Time присвоил ей звание «Человек года».