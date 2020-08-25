В России выявили 4969 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4969 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых случаев в Москве (681), Петербурге (179), Московской (143) и Ростовской (130) областях, Хабаровском (125) и Ставропольском (123) краях, Нижегородской (122) и Свердловской (116) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в России увеличилось до 966 189. За сутки умерли 120 человек, за весь период — 16 568. Выздоровели за сутки 6 652 пациента, за все время — 779 747. Число активных случаев снизилось за месяц со 198 966 до 169 874.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 23,6 млн человек, 813 тыс. из них умерли, более 15 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,7 млн), на втором — Бразилия (3,6 млн), на третьем — Индия (3,1 млн).