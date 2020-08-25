В России выявили 4969 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировали 4969 случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых случаев в Москве (681), Петербурге (179), Московской (143) и Ростовской (130) областях, Хабаровском (125) и Ставропольском (123) краях, Нижегородской (122) и Свердловской (116) областях.