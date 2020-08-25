Москва отказалась от троллейбусов. В знак уважения оставят лишь один маршрут

С 25 августа все регулярные маршруты троллейбуса в Москве переведут на электробусы и автобусы. Об этом заявил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов, пишет ТАСС.

В знак уважения оставят лишь один троллейбусный маршрут — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. По нему будут ходить два ретротроллейбуса, обкатка маршрута запланирована на сентябрь.

«Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — заявил Антонов.

Он отметил, что маршрут был выбран не случайно. В 1937 году именно на Новорязанской улице открылся второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей транспорта Москвы, где также можно будет увидеть троллейбусы разных лет.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина раскритиковала решение московских властей. Она заявила, что почти все закрытые троллейбусные маршруты были переведены на дизельные автобусы, а не на электробусы, как уверяют власти.

«Троллейбусный погром — это ведь не только впустую потраченные деньги, это в первую очередь вред нашему здоровью. <…> Зато новый мэр, который придет после Собянина будет иметь уникальную возможность с помпой открыть Московский Троллейбус!», — написала политик в твиттере.

Московский троллейбус был самым первым в СССР. 15 ноября 1933 года по Ленинградскому проспекту впервые пошел электрический автобус с «рогами», выпущенный на Ярославском автозаводе. Московский троллейбус успешно пережил Великую Отечественную войну, а с 50-х годов начал бурно развиваться. О планах столичной мэрии полностью ликвидировать троллейбус стало известно в сентябре 2019 года. Подробнее об истории этого вида транспорта в Москве можно прочитать здесь.