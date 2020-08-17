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Лукашенко допустил перевыборы, IOWA поддержали протестующих клипом и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:29

Александр Лукашенко выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Присутствующие встретили его криками «Уходи!». Лукашенко на встрече допустил проведение новых президентских выборов, но только после принятия обновленной Конституции.

Светлана Тихановская записала очередное обращение к белорусам. Она еще раз поблагодарила всех, кто проголосовал за нее, а также заявила о готовности стать национальным лидером.

Великобритания и Европарламент не признали итоги президентских выборов в Беларуси. Председатель Европейского совета решил созвать экстренное совещание по ситуации в стране, Германия пригрозила новыми санкциями в отношении белорусских чиновников.

Белорусский диджей Владислав Соколовский, арестованный за песню «Перемен» на митинге, рассказал, что его избил в изоляторе замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков. Ранее Барсуков говорил, что в этом изоляторе не было издевательств.

Протестуют не только в Беларуси, но и в Башкортостане. Там жители небольшого города Ишимбай вышли на митинг с требованием отставки главы администрации района Азамата Абдрахманова. Они уверены, что именно Абдрахманов руководил разгромом лагеря защитников шихана Куштау.

Протестующих против добычи полезных ископаемых на Куштау поддержал телеведущий Максим Галкин. «Я обращаюсь к «Башкирской содовой компании». Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым вы уничтожаете лицо России», — заявил он.

В России третий раз за последнюю неделю выявили менее 5000 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 927 745, из них более 736 тыс. человек выздоровели, свыше 15 тыс. умерли.

Для профилактики коронавируса российских учителей обяжут носить маски в школах. Если они не будут выполнять это требование, родители смогут обратиться в администрацию школы.

Верховный суд признал экстремистской организацию АУЕ и запретил ее деятельность. Тем, кто пропагандирует идеи АУЕ, теперь грозит до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

Автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Толетов считает, что именно он популяризировал образ гопников и первым начал придумывать танцевальные флэшмобы.

Петербургский фестиваль Gamma в этом году все-таки состоится. Он пройдет 5 и 6 сентября, лайнап и другие подробности опубликуют в ближайшее время.

Группа IOWA выпустила клип на песню «Мечта», поддержав таким образом протестное движение в родной Беларуси. Видео сопровождается хештегом #жывебеларусь.

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