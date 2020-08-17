«Вы уничтожаете лицо России»: Максим Галкин выступил против добычи ископаемых на шихане Куштау

Телеведущий Максим Галкин высказался о протестах в Башкортостане из‑за шихана (одиночного холма) Куштау и выступил против добычи полезных ископаемых на горе компанией «Башсода». Он выложил 7-минутный монолог об этом у себя в инстаграме.
Напомним, что «Башкирская содовая компания» собирается добывать на шихане полезные ископаемые, в частности, известняк. Для этого уже начали вырубать деревья. Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.
«Я обращаюсь к Башкирской содовой компании. Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым вы уничтожаете лицо России. (…) У нас не так много природных ландшафтов, при всем многообразии, которые являются визитной карточкой того или иного района. <…> Если их (шиханов) не будет, как мы поймем, что это Башкортостан? Как вы объясните своим потомкам, своим внукам, что было уникального на этой земле? Вы им будете фотки показывать? Или результаты своих разработок?», — заявил Галкин.
Галкин прокомментировал заявления о том, что протестующие якобы не дают работать сотрудникам «Башсоды», а отмена разработки шихана приведет к потере рабочих мест.
«Речь идет о каких‑то сверхприбылях. Башкирская содовая компания не закончит свое существование, если ей не достанется шихан Куштау. Меньше будет прибыли. <…> Да, это рабочие места. Но придумайте, как получать рабочие места, не сравнивая с землей лицо России», — сказал Галкин.
Галкин отметил, что из‑за пандемии сильно ускорились «процессы разграбления и отоваривания родной земли»: активистам запрещают выходить на митинги, и некоторые этим пользуются, исходя из своих финансовых интересов.
«Все эти истории мне напоминают Сарумана из «Властелина колец», который вырубил весь вековой лес и принялся лепить орков. Только все Саруманы заканчивают одинаково», — сказал Галкин, отметив, что все проблемы в России, от того, что «богатые никак не нажрутся».
«У нас в России не существует интститута охраны историко-культурных ландшафтов, и пока этот институт не будет создан, также у нас будут страдать и Байкал, который сейчас будут варварски застраивать, и верховье Москвы-реки, и знаменитые шиханы близ Стерлитамака», — добавил шоумен.
15 августа лагерь протестующих у Куштау разгромили силовики и сотрудники ЧОПов, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Задержали около 70 активистов.
Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всего Башкортостана.
Лагерь протестующих посетил глава Башкортостана Радий Хабиров, который заявил, что шихан не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс.