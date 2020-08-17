Петербургский фестиваль Gamma объявил даты проведения

Петербургский фестиваль Gamma все-таки состоится в этом году. Он пройдет 5 и 6 сентября, сообщил один из организаторов.

«Две уникальные ночи в этом году будут наполнены насыщенной музыкальной программой, несколько десятков ярких музыкантов и диджеев представят свое видение актуальной музыки на нескольких сценах. Музыкальный формат фестиваля охватывает большинство направлений танцевальной и авангардной электроники», — говорится на сайте фестиваля. Там же можно купить билеты.

Полный лайнап обещают опубликовать в ближайшее время, как и другие подробности. Посмотреть, кто выступал на фестивале в прошлом году, можно здесь.