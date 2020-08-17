«Я готова стать национальным лидером»: Светлана Тихановская записала новое обращение к белорусам

Тихановская еще раз поблагодарила всех, кто отдал за нее голоса на выборах, а также заявила о своей готовности стать национальным лидером. «Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад», — заявила Тихановская.

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и победительница этих выборов (по неофициальным данным) Светлана Тихановская выпустила видео с новым обращением к белорусам.

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом.

Также Тихановская вновь обратилась к «людям в форме», призвав их прекратить насилие: «Если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут». Она добавила, что белорусы едины, но кому‑то выгодно противостояние народа.

«Сейчас мы не имеем права растерять ту созидательную энергию, те положительные изменения в обществе, ту решимость, которую обрели, — и с которыми можем изменить нашу страну», — сказала Тихановская.

Несколько дней назад она призвала мэров городов пойти на диалог с протестующими и организовать мирные собрания, а также объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси.

После выборов, на которых, по официальным результатам, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, Тихановская была вынуждена уехать из страны, записав неоднозначное видео. Позже глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина признала, что видео было снято в ее кабинете в присутствии силовиков.