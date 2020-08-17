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Жители Ишимбая в Башкортостане вышли на митинг с требованием отставки главы администрации

Анастасия Цой
Сегодня в 15:18

Жители города Ишимбай в Башкортостане вышли на митинг с требованием отставки главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова.

По их мнению, во время протестов по поводу шихана Куштау именно Абдрахманов руководил разгоном активистов.

«Башкирская содовая компания» собиралась добывать на шихане (одиночном холме) Куштау полезные ископаемые, в частности известняк. Для этого уже начали вырубать деревья. Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.

15 августа лагерь протестующих у Куштау разгромили силовики, они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Задержали около 70 активистов. Однако на следующий день у демонстрантов получилось отбить лагерь обратно: на новый митинг против разработки шихана приехали тысячи людей со всего Башкортостана. Протестующих поддержали и известные люди: например, Максим Галкин.

Лагерь протестующих посетил глава Башкортостана Радий Хабиров, который заявил, что шихан не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс.

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