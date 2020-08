Автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» подал в суд на группу Little Big за плагиат

Автор хита «Раз-раз-раз, это хардбасс» Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Об этом он рассказал в видео на ютьюб-канале «Здесь настоящие люди».

Речь идет о песнях «Pop on the top» и «Слэмятся пацаны». Толетов обвиняет Илью Прусикина и его команду в том, что они вдохновились его ранним творчеством: якобы именно он популяризировал образ гопников и первым начал придумывать танцевальные флэшмобы. Сумму ущерба, который Little Big причинили Толетову, артист оценил в 11 млн 750 тыс. рублей.

Но дело не только в образах и флэшмобах: «В музыке срезан бас; читка, флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему».