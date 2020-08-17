«Цвет нашего поколения»: IOWA выпустили клип на песню «Мечта», поддержав протесты в Беларуси

Группа IOWA выпустила клип на песню «Мечта», поддержав таким образом протестное движение в родной Беларуси. Видео сопровождается хештегом #жывебеларусь.
«Мы можем сколько угодно говорить, что перемены — это плохо, что они до добра не доводят… Я читаю десятки таких комментариев. Но в конце концов все сводится к тому, что несвобода = несчастье.
Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут в свободе воспитывать детей, не могут расширить рамки восприятия и сказать: «Я знаю цену своему слову». Иметь право выбора — это не привилегия, это норма», — говорится в описании к ролику на ютьюбе.
Четыре года назад солистка группы Катя Иванчикова рассказывала «Афише Daily» об успехе, честности и российской поп-сцене. А два года назад IOWA порекомендовала для наших читателей 10 треков на все случаи жизни.
Вчера в Беларуси прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, на который, по данным независимых СМИ и телеграм-каналов, со всей страны свезли бюджетников — рабочих госпредприятий, чиновников и силовиков. Лукашенко заявил, что на площади собралось более 50 тыс. белорусов, однако, по различным оценкам, на митинге было около 2 тыс. человек. В то же время в Минске состоялась самая массовая акция протеста, в ней участвовали около 200 тыс. человек.