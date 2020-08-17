«Цвет нашего поколения»: IOWA выпустили клип на песню «Мечта», поддержав протесты в Беларуси

Группа IOWA выпустила клип на песню «Мечта», поддержав таким образом протестное движение в родной Беларуси. Видео сопровождается хештегом #жывебеларусь.

«Мы можем сколько угодно говорить, что перемены — это плохо, что они до добра не доводят… Я читаю десятки таких комментариев. Но в конце концов все сводится к тому, что несвобода = несчастье.

Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут в свободе воспитывать детей, не могут расширить рамки восприятия и сказать: «Я знаю цену своему слову». Иметь право выбора — это не привилегия, это норма», — говорится в описании к ролику на ютьюбе.