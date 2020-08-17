Александр Лукашенко выступил перед рабочими. Его встретили криками «Уходи!»

Александр Лукашенко 17 августа прибыл на Минский завод колесных тягачей, чтобы выступить перед бастующими рабочими. Сначала он провел выступление перед группой специально отобранных людей, пока остальные рабочие ждали в другом цеху.

Лукашенко отметил, что готов поделиться властными полномочиями — но через конституциооный процесс, «а не через улицу». «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что «страну никому не отдаст», но и «не обидит детей» протестующих. Он также признал, что «не святой». «Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было бы страны», — сказал Лукашенко.

Президент также сказал, что, по его мнению, бастующие на белорусских заводах «погоду не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — указал он.

Он заявил, что протестующие его «на колени не поставят», и попросил демонстрантов «не делать хуже своим семьям». В ходе своей речи президент Беларуси успел сказать, что новых выборов «не будет, пока его не убьют», а также попросил включить аудиозапись с «оперативной информацией» и заявил, что протесты среди работников заводов проплачены.

«Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема…» — успел сказать Лукашенко, но ему не дали продолжить. Зрители начали скандировать: «Уходи!» — «Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать», — ответил Лукашенко.