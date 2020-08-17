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Александр Лукашенко выступил перед рабочими. Его встретили криками «Уходи!»

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:33

Александр Лукашенко 17 августа прибыл на Минский завод колесных тягачей, чтобы выступить перед бастующими рабочими. Сначала он провел выступление перед группой специально отобранных людей, пока остальные рабочие ждали в другом цеху.

Лукашенко отметил, что готов поделиться властными полномочиями — но через конституциооный процесс, «а не через улицу». «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — сказал президент Беларуси.

Лукашенко отметил, что «страну никому не отдаст», но и «не обидит детей» протестующих. Он также признал, что «не святой». «Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было бы страны», — сказал Лукашенко.

Президент также сказал, что, по его мнению, бастующие на белорусских заводах «погоду не делают». «Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — указал он.

Он заявил, что протестующие его «на колени не поставят», и попросил демонстрантов «не делать хуже своим семьям». В ходе своей речи президент Беларуси успел сказать, что новых выборов «не будет, пока его не убьют», а также попросил включить аудиозапись с «оперативной информацией» и заявил, что протесты среди работников заводов проплачены.

«Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема…» — успел сказать Лукашенко, но ему не дали продолжить. Зрители начали скандировать: «Уходи!» — «Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать», — ответил Лукашенко.

Лукашенко завершил речь: «Спасибо, я сказал все. Можете кричать «Уходи». После этого он покинул предприятие, а через некоторое время приехал вместе со своим сыном Николаем на Минский автомобильный завод.

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