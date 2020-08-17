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Евросоюз созывает экстренный саммит по ситуации в Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 15:29

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что созовет экстренный саммит из‑за антиправительственных протестов в Беларуси. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я созову встречу членов Европейского Совета в эту среду в 12.00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно выбирать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо», — сказал Мишель.

Ранее признавать результаты выборов в Беларуси отказалась Великобритания, депутаты Европарламента и лидеры ведущих партий ЕС. Они потребовали повторных выборов и объявили Лукашенко персоной нон-грата. Германия пригрозила новыми санкциями в отношении белорусских чиновников.

На выборах президента Беларуси, по официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — около 10%. Штаб Тихановской результаты голосования не признает — по его данным, соперница Лукашенко набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%.

После первых данных ЦИК о результатах выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются больше недели. В первые дни протесты жестоко разгоняли ОМОН и военные, в результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами выборов, но и недовольные жестокостью силовиков.

Накануне в Минске прошла самая массовая акция протеста в истории страны — ее посетили около 200 тыс. человек. Митинг сторонников Лукашенко, прошедший в тот же день, собрал, по оценке Би-би-си, 12,7 тыс.

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