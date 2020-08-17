Диджей, арестованный на митинге за песню «Перемен», рассказал, что его избил замглавы МВД Беларуси

Белорусский диджей Владислав Соколовский, арестованный 7 августа на 10 суток за то, что включил песню «Перемен» на провластном митинге, рассказал, что его лично избивал замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков. Об этом пишет издание «Наша Нива».

По словам Соколовского, его посадили изолятор на улице Окрестина. Пять суток он провел в карцере, на третий день к нему пришел полицейский, которого диджей назвал «каким‑то начальником».

«Начальник сказал: «Включил музыку? Перемен захотелось? Столько людей вышли на улицы, столько крови из‑за вас. Ну, готовься, сядешь лет на 10». Два раза ударил меня и вышел. Выходя, сказал: «Что это он у вас как в санатории? Сделайте как надо», — рассказал Соколовский.

По его словам, после того как полицейский ушел, Соколовскому понизили температуру в камере и перестали откидывать нары на ночь.

Диджей рассказал, что узнал в избивавшем его «начальнике» заместителя главы МВД Беларуси Александра Барсукова. Ранее он заявлял, что в изоляторе на Окрестина не было издевательств. Затем он уточнил, что ему не говорили об издевательствах в камере.