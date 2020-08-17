В России выявили менее 5 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 4892 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 5 тыс. новых пациентов регистрировали 11 и 16 августа, а до этого лишь 23 апреля — около четырех месяцев назад.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Свердловской областях, Ставропольском крае, Ростовской, Нижегородской областях и Красноярском крае.