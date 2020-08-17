В России выявили менее 5 тыс. случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 4892 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 5 тыс. новых пациентов регистрировали 11 и 16 августа, а до этого лишь 23 апреля — около четырех месяцев назад.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской и Свердловской областях, Ставропольском крае, Ростовской, Нижегородской областях и Красноярском крае.
Число выздоровевших за сутки меньше, чем заразившихся — 3133 пациента. За весь период выздоровели более 736 тыс. человек, умерли 15 740 (+55 за последние 24 часа). Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 927 745.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 21,6 млн, умерли более 775 тыс. человек, выздоровели свыше 13,6 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,4 млн), на втором — Бразилия (3,3 млн), на третьем — Индия (2,6 млн).