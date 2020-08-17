Великобритания не признала итоги президентских выборов в Беларуси

Великобритания отказалась признавать результаты президентских выборов, согласно которым выиграл Александр Лукашенко. Об этом сообщается в заявлении главы британского МИД, опубликованном на на сайте правительства страны.

«Мир с ужасом наблюдал за насилием, при помощи которого белорусские власти подавляли мирные протесты, последовавшие за сфальсифицированными выборами президента. Великобритания не признает их результаты», — заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он также отметил, что необходимо на базе ОБСЕ срочно провести расследование ошибок и недочетов, которые привели к неверному результату выборов. Также, по словам Рааба, нужно расследовать «чудовищные репрессии», с которыми столкнулись протестовавшие против результатов голосования белорусы.

«Великобритания будет работать с нашими международными партнерами, чтобы наказать виновных и привлечь к ответственности белорусские власти», — пообещал министр иностранных дел.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал Европейский Союз «продолжать мобилизацию» в поддержку сотен тысяч белорусов, которые «мирно борются за уважение своих прав, свободы и суверенитета».

На выборах президента Беларуси, по официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его главного оппонента Светлану Тихановскую — около 10%.

В Беларуси много дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали.